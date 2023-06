Euro Espoirs : les Bleuets qualifiés pour les quarts de finale si...

Avec deux victoires lors de ses deux premières rencontres à l’Euro Espoirs, l’équipe de France a son destin entre les mains pour se qualifier pour les quarts de finale avant son dernier match de poules, ce mercredi 28 juin, face à la Suisse.

Ballotage (très) favorable. L’Equipe de France est en position de force pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs, en Roumanie et Géorgie, avant son dernier match de la phase de poules, ce mercredi, face à la Suisse. Les Bleuets ont remporté leurs deux premières rencontres contre l’Italie (2-1) et la Norvège (1-0) et décrocheront leur billet en cas de succès ou de match nul face aux Helvètes, peu importe le résultat de l’autre match entre l’Italie et la Norvège.

Ils seront également assurés de terminer à la 1ère place de leur groupe s’ils ne s’inclinent pas et seraient opposés à l’Ukraine (2e du groupe B) pour une place en demi-finales. Les hommes de Sylvain Ripoll pourraient également être qualifiés en cas de défaite à condition que l’Italie ne gagne pas contre la Norvège ou qu’ils ne s’inclinent que par un but d’écart en marquant au moins trois fois.

Les coéquipiers de Maxence Caqueret, qui seront privés de Michael Olise, pourraient en revanche tout perdre et être éliminés prématurément s’ils s’inclinent sur le score de 1-0, 2-1 ou par deux buts d’écart et que l’Italie s’impose. Mais pour éviter ce scénario catastrophe, les Bleuets savent ce qu’il leur reste à faire.

Les Bleuets qualifiés si…

- L’équipe de France Espoirs gagne ou fait match nul, peu importe le résultat de l’autre match entre l’Italie et la Norvège.

- L’équipe de France Espoirs s’incline, mais l’Italie ne gagne pas contre la Norvège.

- L’équipe de France Espoirs perd par un but d’écart en marquant au moins trois buts, peu importe le résultat de l’Italie.