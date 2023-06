Lyon : la grossière faute d’orthographe dans la campagne d’abonnement de l’OL

Une grossière faute d’orthographe a été faite par l’Olympique lyonnais sur ses panneaux publicitaires pour sa campagne d’abonnement de la saison prochaine. Les affiches ont été placardées dans toute la ville ce mardi 27 juin.

Une bien mauvaise publicité. Alors qu’il a lancé sa campagne d’abonnement pour la saison 2023-2024, le club de l’OL a réalisé un buzz auquel il ne s’attendait sûrement pas. La faute à une impressionnante erreur orthographique.

Sur le visuel, un homme arbore fièrement un survêtement du club lyonnais et dirige son index vers l’écusson. Mais c’est le slogan qui pose problème. «Tellement prêt du terrain, qu’on se sent comme un adjoint», est-il écrit en lettres blanches sur fond rouge et bleu.

Pas grave @OL ça arrive de ne pas se relire avant d'imprimer des milliers de pubs — Vincent Heidelberg (et Kibo) #StandWithUkraine (@AstroVicnet) June 27, 2023

Sur les réseaux sociaux, les fans mais aussi les autres n’ont pas tardé à relever la coquille sur «prêt» au lieu de… «près».

«Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle, a lâché le vidéaste Vincent Heidelberg sur Twitter. Pas grave, ça arrive de ne pas se relire avant d’imprimer des milliers de pubs.» Un mauvais départ avant la nouvelle saison.