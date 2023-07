Vidéo : le Français Simon Pagenaud victime d'un spectaculaire accident en Indycar

Le pilote français d'IndyCar Simon Pagenaud a été victime, ce samedi 1er juillet, d'un accident lors d'une séance d'essai libre du Honda Indy 200 au Mid-Ohio Sports Car Course de Lexington.

Presque un miracel. Simon Pagenaud a été victime samedi d'un spectaculaire accident, dont il est sorti quasiment indemne, lors d'une séance d'essai libre du Honda Indy 200 au Mid-Ohio Sports Car Course de Lexington.

«Je peux parler, donc tout va bien», a réagi le pilote de 39 ans, champion d'IndyCar en 2016 et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2019, après une sortie de piste à pleine vitesse où son véhicule, parti en vol plané, a réalisé une demi-douzaine de tonneaux avant de s'arrêter au niveau des barrières de pneus.

C'est l'image du jour en #Indycar : énorme crash pour Simon Pagenaud.





Le français est sorti de sa monoplace pic.twitter.com/qzvJal8aSK — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 1, 2023

Pagenaud a ensuite réussi à sortir du véhicule et à s'éloigner, avant de rejoindre le centre médical pour contrôler une éventuelle commotion cérébrale. «Je me sens bien, mais il faut faire attention avec le cerveau», a-t-il ajouté.

«Je ne pouvais plus ralentir»

«C'était un sacré accident c'est sûr», a reconnu le pilote. «Quelque chose s'est mal passé et je ne pouvais plus ralentir». «C'est déjà arrivé à Michael Andretti, donc je pense que j'ai rejoint une autre légende, c'est sympa», a-t-il plaisanté en faisant référence à l'accident subi par Andretti 25 ans auparavant sur le même circuit.

Pagenaud n'a pas pu participer à la séance de qualification plus tard dans la journée de samedi, et sa présence sur la course dimanche reste encore incertaine. «Pagenaud n'a pas été jugé apte à reprendre la course aujourd'hui», a déclaré IndyCar dans un communiqué. «Il sera réévalué (dimanche) matin».