Football : pourquoi le futur entraîneur de Monaco s’appelle Adolf Hütter

Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Adolf Hütter a expliqué les raisons qui ont poussé ses parents à l’appeler de cette manière.

Il y a des prénoms plus difficiles à porter que d’autres. C’est le cas de celui d’Adolf Hütter, pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de Monaco et succéder à Philippe Clement. S’il est peu connu en France, le technicien autrichien, âgé de 53 ans, a dirigé, par le passé, le RB Salzbourg, l’Eintracht Francfort ou encore le Borussia Mönchengladbach. Et il interpelle pour avoir le même prénom et un nom très proche du dictateur et fondateur du nazisme Adolf Hitler.

Dans une interview accordée à la radio allemande FFH, en 2018, peu après son arrivée à Francfort, celui qui se fait surnommer «Adi» a expliqué les raisons qui ont poussé ses parents à l’appeler ce cette manière, alors qu’ils n’avaient pas l’intention de lui donner le prénom «Adolf». «Bien sûr, quand je suis né, mes parents ont voulu m’appeler différemment», a-t-il expliqué. Mais un drame familial a tout bouleversé.

«Le frère de mon père est mort à 27 ans dans une avalanche de pierres. Et ma grand-mère voulait absolument qu’il y ait un autre Adolf dans la famille», a-t-il ajouté. Et ses parents se sont finalement laissé convaincre. «Evidemment, j’aurais souhaité un autre prénom», a-t-il confié. Mais il a été très vite surnommé «Adi». «Ma mère m’a simplement appelé ‘Adi’ dès le premier jour et, en principe, tout le monde m’appelle ‘Adi’», a-t-il indiqué, précisant ne pas «être complétement heureux avec un tel prénom».

Alors que la repise de l’entraînement de l’AS Monaco est prévue ce lundi, Adolf ‘Adi’ Hütter, sans club depuis mai 2022 et son renvoi du Borussia Mönchengladbach, est attendu dans les prochaines heures en principauté pour le début de sa nouvelle aventure avec un premier match amical programmé le 9 juillet contre l’Union Saint-Galloise.