Tour de France 2023 : horaires, kilomètres, villes… Tout savoir sur la 3e étape

La 3e étape du Tour de France s’élancera ce lundi 3 juillet d’Amorebieta-Etxano, direction Bayonne. Horaires, kilomètres, villes traversées… Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette étape.

Distance

Au lendemain de l’étape la plus longue, le peloton disputera une 3e étape, d’Amorebieta-Etxano à Bayonne, relativement plus simple a priori et qui devrait sourire aux sprinters. A noter qu’au kilomètre 133, les coureurs feront leur entrée en France.

Villes traversées

Lors de cette étape, le peloton traversera les villes de Markina-Xemein, Lekitio, Ondarroa, Deba, Zarautz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle.

Horaires

Le départ de cette 3e étape se fera à 13h pour une arrivée prévue à Bayonne aux alentours de 17h27.