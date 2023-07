Tour de France 2023 : Le Danois Jonas Vingegaard remporte sa 2e Grande Boucle consécutive

Jonas Vingegaard a réalisé le doublé en gagnant la 110e édition du Tour de France, un an après avoir inscrit son nom au palmarès de la plus belle course cycliste du monde. Le sprinteur belge de la Bora-Hansgrohe Jordi Meeus a remporté le sprint sur la plus belle avenue du monde ce dimanche.

Jonas Vingegaard fait coup double, après Tadej Pogacar en 2020 et 2021. Le Danois a remporté ce dimanche son deuxième Tour de France consécutif, en s’imposant largement au classement général devant ses principaux concurrents. Il a devancé son éternel rival slovène Tadej Pogacar de 7 minutes et 29 secondes, puis le Britannique Adam Yates de 10 minutes et 56 secondes.

Pour obtenir un tel écart sur ses adversaires, Jonas Vingegaard a pu compter sur un énorme travail de sa formation Jumbo-Visma pendant trois semaines. Il n’a pas manqué de les remercier et de fêter ce sacre en leur compagnie ce dimanche, avec une coupe de champagne à la main pour chaque membre de l’équipe.

En plus du succès de prestige, Jonas Vingegaard va empocher 500.000 euros pour son classement général final, ainsi que 10.000 euros pour avoir terminé troisième au classement général du meilleur grimpeur. A noter que sa formation Jumbo Visma, grande gagnante du classement général par équipes, va récolter la somme de 10.000 euros.

Jordi Meeus coiffe Jasper Philipsen sur la ligne

Une surprise pour conclure cette Grande Boucle. Le sprinteur belge Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) a remporté la plus grande victoire de sa carrière en battant le favori de cette étape Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sur les Champs-Elysées.

Tout s'est joué dans le lancer de vélo.#TDF2023 pic.twitter.com/pvNTYnW1vx — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023

Sur la photo-finish, le Belge a créé la sensation en devançant le maillot vert Jasper Philipsen, ainsi que Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Mads Pedersen (Lidl-Trek). Jasper Philipsen se consolera avec l’obtention du maillot vert après avoir totalisé quatre victoires d’étapes en 21 jours.

Au sujet des autres maillots distinctifs, l’Italien Giulio Ciccone (Lidl Trek) a remporté celui du meilleur grimpeur. Le maillot du meilleur jeune a été gagné par le dauphin du classement général, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Enfin, la Jumbo Visma a terminé en tête du classement général par équipes de cette Grande Boucle.