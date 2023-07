Tour de France 2023 : Tadej Pogacar remporte la 20e étape, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune avant les Champs-Élysées

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté, ce samedi 22 juillet, la 20e étape du Tour de France, reliant Belfort et Le Markstein Fellering, devant Felix Gall et Jonas Vingegaard, qui reste en jaune avant de rejoindre Paris.

Le baroud d'honneur avant le final mythique des Champs-Élysées. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’est imposé sur la 20e étape du Tour de France entre Belfort et Le Markstein Fellering, ce samedi 22 juillet.

Le porteur du maillot blanc de meilleur espoir et vainqueur de sa seconde étape sur cette 110e édition de la Grande Boucle devance l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën) et le Danois Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma).

Thibaut Pinot pour la dernière danse

Pour cette étape de montagne, le spectacle a été au rendez-vous du premier au dernier kilomètre. Tout a débuté dès le départ de l'étape, avec des échappées suivies de très près par certains poursuivants, à l'image de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a pu assurer son maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour de France.

Attendu au tournant pour sa dernière danse avant la retraite, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) n'a pas déçu en partant tout seul à plusieurs reprises, avant de finalement y arriver à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Malheureusement pour les fans du coureur français, l'échapée de rêve s'est achevée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, rattrapé par Felix Gall, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et tant d'autres. Une échappée de Thibaut Pinot qui a été récompensée par un titre de la combativité du jour.

@ThibautPinot is rewarded with the combativity award of the day!



@ThibautPinot est récompensé avec le prix de la combativité du jour ! #TDF2023 | @century21fr pic.twitter.com/Z0WGlg2gCh — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

Tadej Pogacar vainqueur d'une seconde étape sur la Grande Boucle

Dans les derniers mètres de la course, tout semblait réuni pour que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard offrent un dernier sprint, mais le détenteur du maillot jaune a cédé la victoire à son dauphin au classement général. Une seconde victoire pour l'honneur et la fierté pour le Slovène de 24 ans.

Au niveau du classement général, malgré le spectacle offert, c’est le statut quo : Jonas Vingegaard reste en jaune, devant Tadej Pogacar et le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates), avant la dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Élysées.