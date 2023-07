Tour de France 2023 : le coup de gueule de Lilian Calmejane à cause de clous jetés sur la route (vidéo)

A l’issue de la 2e étape du Tour de France 2023, ce dimanche, Lilian Calmejane était très remonté en raison de clous jetés sur la route par des individus mal intentionnés.

Les Français ont connu des fortunes diverses sur la 2e étape du Tour de France. Il y avait d’un côté la joie de Victor Lafay, vainqueur de la 2e étape à Saint-Sébastien (Espagne), et de l’autre la colère de Lilian Calmejane. Seulement 58e à l’arrivée, le Tricolore a terminé à plus de six minutes de son compatriote, qui a su éviter les pièges et les clous. Comme Guillaume Martin, qui a crevé juste avant d’arriver dans la dernière ascension du jour, et plusieurs membres du peloton, le coureur de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a été victime de clous et de punaises jetés sur la route par des individus très mal intentionnés.

Merci pour ce genre de connerie humaine … je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final … sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis … pic.twitter.com/IoTMolFKgO — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 2, 2023

Et peu après être descendu de son vélo, il n’a pas caché sa colère, poussant un énorme coup de gueule. «Merci pour ce genre de connerie humaine… Je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final», a-t-il écrit sur son compte Twitter, postant une vidéo avec pas moins de cinq clous plantés sur l’une de ses roues. Il a également rappelé la dangerosité de tels gestes.

«Sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis», a ajouté Lilian Calmejane, qui a réussi à faire dix kilomètres avant de constater les dégâts. Et heureusement pour lui et les autres, le pire a été évité et aucun incident majeur n’a mis en péril les coureurs.