Lionel Messi : salaire, avantages… tous les détails du contrat de l'Argentin à l’Inter Miami

Après deux saisons mitigées au PSG, Lionel Messi a décidé de rejoindre les Etats-Unis et le club de l'Inter Miami, où il va bénéficier d'un contrat sur-mesure.

Courtisé par l'Arabie saoudite, et espéré à Barcelone, Lionel Messi a finalement choisi de traverser l'Atlantique et de poser ses valises à Miami. Pour le champion du monde 2022, ce choix est avant tout personnel et familial. Une décision logique puisque sa famille se rend régulièrement en Floride, tout comme la sélection argentine qui y a ses habitudes.

Et si, sur le papier, il touchera moins d'argent que s'il avait rejoint le riche pays du Golfe, où le club d'Al-Hilal était prêt à lui offrir jusqu'à 500 millions d'euros net par saison, l'attaquant argentin bénéficiera de nombreux accords établis avec la ligue américaine.

Grâce à son statut de «joueur désigné», qui permet de contourner le plafond salarial, le septuple Ballon d'or va toucher un salaire compris entre 45 et 55 millions d'euros par saison, alors que son salaire était estimé à 30 millions d'euros net par an au PSG. Il bénéficiera également d'autres types de revenus. Car l'arrivée de l'Argentin sur le sol américain n'est pas uniquement l'oeuvre du club de Miami, mais également de la Major League Soccer, qui a mis les moyens pour s'attirer les faveurs de Lionel Messi.

Et deux marques sont fortement concernées. D'abord Adidas, équipementier officiel des équipes de MLS, qui est aussi le sponsor personnel de la «Pulga» depuis ses débuts professionnels. Et Apple TV+, détenteur des droits de diffusion du championnat nord-américain.

Les deux marques «se sont engagées» à reverser une partie des bénéfices liés à leur deal avec la MLS à Lionel Messi, devenu un produit marketing d'ampleur. L'Argentin va ainsi toucher un pourcentage à la revente des maillots du club et des bénéfices sur les droits TV de la Major League Soccer.

Selon L'Equipe, le champion du monde 2022 touchera 27,8 millions d'euros par an via ces manœuvres, au minimum. Le chiffre pourrait gonfler selon l'attractivité que va générer Lionel Messi. Enfin, l'ex-Barcelonais et Parisien va pousser le bouchon plus loin en profitant de parts au sein du capital de l'Inter Miami «lorsqu'il prendra sa retraite», a indiqué le copropriétaire de la franchise Jorge Mas.

Entre 20 et 25% du club américain attendent l'Argentin. Tout cela en sachant que l'Inter Miami a récemment été valorisé à 556 millions d'euros, et que sa valeur ne peut qu'exploser avec sa présence dans l'effectif.

Actuellement en vacances, Lionel Messi devrait faire ses débuts avec l'équipe désormais entraînée par Tata Martino à la fin du mois de juillet à l’occasion de la Leagues Cup, qui voit des équipes américaines et mexicaines s'affronter.