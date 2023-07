PSG : Sergio Rico n’est plus en soins intensifs

Un peu plus d’un mois après son terrible accident de cheval, Sergio Rico a quitté l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville (Espagne).

Encore une bonne nouvelle concernant l’état de santé de Sergio Rico. Un peu plus d’un mois après son terrible accident de cheval, survenu le 28 mai dernier en Andalousie (sud de l'Espagne), le gardien du PSG a quitté l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville (Espagne), où il était sous surveillance depuis son admission. «Sergio Rico est sorti de l’unité de soins intensifs (…) où il a été traité par l’équipe de médecine intensive, avec d’autres spécialistes», a indiqué l’établissement hospitalier dans un communiqué.

il communique avec ses proches

Mais il reste toujours suivi avec attention. «A ce jour, il reste admis dans le service, où il continuera à recevoir des soins médicaux et des soins infirmiers d’une autre équipe de spécialistes hospitaliers», a ajouté l’hôpital sévillan. Et cette nouvelle a fait le bonheur de ses proches, et particulièrement de sa femme. «Sergio est de très bonne humeur. Nous sommes très heureux», a confié Alba Silva au média espagnol ABC.

Sergio Rico était sorti du coma mi-juin et communiquait depuis avec les membres de son entourage. «Les choses s'améliorent. Il communique, Sergio communique», avait déclaré sa compagne. «Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes et sa mémoire est bonne», avait-elle également assuré.

Alors qu’il effectuait un pèlerinage dans le sud de l’Espagne à l’occasion de la Pentecôte, Sergio Rico avait été sérieusement touché à la tête après avoir reçu plusieurs coups de sabot d’un cheval. Il avait été hospitalisé dans un état grave, laissant craindre le pire. Mais l’espoir a repris le dessus avec l’amélioration de son état de santé ces derniers jours.