PSG : voici combien va toucher Christophe Galtier après son renvoi

A l’issue de plusieurs semaines de négociations, Christophe Galtier, qui avait encore un an de contrat, et le PSG ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. L’entraîneur va toucher près d’une dizaine de millions d’euros.

Son aventure parisienne n’aura duré qu’une saison. Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier n’effectuera pas la deuxième année de son contrat. A l’issue d’une saison compliquée, malgré le titre de champion de France, les dirigeants du PSG et l'ancien coach de Nice ont décidé de mettre un terme à leur collaboration et son départ a été officialisé ce mardi 4 juillet. Mais avant d'arriver à cette issue, plusieurs semaines ont été nécessaires pour trouver un terrain d’entente sur les modalités de leur séparation.

Et après de longues semaines de négociations, un accord à l’amiable a été trouvé entre le deux parties. Les papiers ont même été signés, actant son départ et permettant l’arrivée de Luis Enrique. Christophe Galtier, qui percevait 600.000 euros brut par mois, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento devraient toucher une indemnité totale comprise entre 9 et 10 millions d’euros.

Si les négociations ont traîné, c’est parce que le club de la capitale avait l’espoir qu’un club se manifeste pour enrôler le natif de Marseille. Et alors que son nom avait circulé du côté de Naples, le club italien lui a préféré Rudi Garcia. D’autres clubs européens et du Moyen-Orient ont également fait part de leur intérêt, mais aucune piste n’a finalement abouti, obligeant le PSG à lui verser des indemnités.

Une habitude pour le club parisien qui avait notamment versé 10 millions d’euros à Mauricio Pochettino l’été dernier, 8 millions d’euros à Thomas Tuchel en décembre 2020 ou encore 13 millions d’euros net à Laurent Blanc en 2016.