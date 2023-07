PSG : style de jeu, Kylian Mbappé... Ce qu'il faut retenir de la première conférence de presse de Luis Enrique

Présenté ce mercredi 5 juillet dans le tout neuf Campus PSG, Luis Enrique, qui a signé jusqu'en 2025, a répondu aux questions de la presse. Entre son style de jeu et le cas Kylian Mbappé, voici ce qu’il faut retenir.

Le style de jeu de Luis Enrique

«Mon idée du football, c'est l'attaque, le football offensif, divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne de bons résultats. C'est mon défi. J'ai l'aide du club. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu'il va se passer. (…) L'identité offensive, c'est non-négociable. C'est ma philosophie. Tu dois t'adapter à tes joueurs, mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et collectif.»

Luis Enrique et Neymar

«Je n'ai pas encore parlé avec Neymar. J'ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, parce qu'ils sont au centre. Mais je n'ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Bien sûr, je vais prendre des décisions. Mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus.»

Luis Enrique sur Kylian Mbappé

«Quand j'ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c'est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible.»

Luis Enrique et sa future relation avec Luis Campos

«Comment va-t-on travailler ? Cela fait déjà pas mal de temps qu'on travaille sur l'effectif, sur les difficultés liées à l'effectif. Tout au long de ma carrière, je me suis souvent bien entendu avec les directeurs sportifs. Je connais la carrière de Luis Campos, c'est un honneur de travailler avec lui. On a échangé nos opinions sur ce qu'on veut faire. Je pense qu'on est 100% raccord. Le mercato est complexe, mais c'est le moment de toutes les possibilités. Je suis convaincu qu'on aura une grande équipe.»

Luis Enrique et la Ligue des champions

«J'adore la pression. (...) Ce n'est pas parce que les concurrents ont plus d'expérience qu'on ne peut pas être à leur niveau. La Ligue des champions est un objectif pour nous. Etre ambitieux est une chose très positive dans la vie. On veut tirer la meilleure version de l'équipe, c'est un défi, mais je l'assume entièrement.»

Luis Enrique et sa gestion du vestiaire

«Mon style, c'est comme ça que je vis au quotidien. Probablement du fait de mon expérience en tant que joueur, j'ai été à Barcelone, j'ai entraîné de grands clubs, j'ai eu des stars, les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents. Ils s'engagent avec toi s'ils savent que tu es là pour les aider. Il faut leur offrir une scène pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.»

Luis Enrique et les médias

«Tout va très bien se passer, parce que je ne comprends rien du tout ! Je n'ai pas été très bon dans mes trois premières phrases en français. J'ai essayé de les apprendre par cœur, ma femme parle parfaitement français, elle est ma prof. Je pense qu'on va s'amuser. Où que j'aille, j'ai toujours pensé à cela : s'amuser dans le respect. Je comprends les intérêts de votre profession, vous devez communiquer et faire passer l'information. Mais moi, je garde des informations pour les joueurs, en privé. Mon travail n'est pas de parler n'importe où. Mais je pense que ça va bien se passe.»

Luis Enrique sur le Campus PSG

«Je suis la première personne à avoir dormi au Training Center, je crois. C'est un lieu merveilleux, parfaitement adapté aux joueurs. C'est confortable, sans forcément être luxueux, ce n'est pas le but. Les conditions sont bonnes.»