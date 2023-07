Neymar : le Brésilien condamné à une très forte amende pour infractions environnementales

Neymar a été condamné à une amende de près de trois millions d’euros pour infractions environnementales après la construction d’un lac artificiel dans son manoir sans autorisation.

La sanction est tombée. Et elle est très lourde. Neymar a été condamné une amende de près de trois millions d’euros pour infractions environnementales. Il a été reproché au joueur du PSG d’avoir construit un lac artificiel dans son manoir, situé dans la banlieue de Rio de Janeiro, sans aucune autorisation.

Au total, une dizaine d’infractions ont été relevées parmi lesquelles «l’exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation», «le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation», ou encore «l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation». Ces violations de l’environnement avaient été constatées par les autorités locales après plusieurs plaintes postées sur les réseaux sociaux.

Et alors que le site avait été fermé et l’arrêt des travaux ordonné, Neymar y avait organisé une fête et avait été aperçu se baignant dans le lac. Le Brésilien, qui profite de ses derniers jours de vacances avant la reprise de l’entraînement du club de la capitale, dispose désormais 20 jours pour faire appel de sa sanction, dont le montant avait été initialement fixé à un million d’euros.