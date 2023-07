NBA : Victor Wembanyama va faire ses grands débuts avec les Spurs

Deux semaines après avoir rejoint les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama va faire ses grands débuts avec la franchise texane dans la nuit de vendredi à samedi à l’occasion de la Summer League de Las Vegas.

Place au terrain. Deux semaines après l’effervescence et l’agitation autour de son arrivée au Spurs, Victor Wembanyama, premier choix de la draft NBA 2023, va faire ses débuts tant attendus avec la franchise texane. Ménagé par le staff des Spurs pour l’étape californienne de la Summer League, le Français, qui a renoncé à participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France, sera sur le parquet à Las Vegas dans la nuit de vendredi à samedi (aux alentours de 3h du matin en France) pour affronter Charlotte.

BREAKING: Victor Wembanyama is expected to make his Summer League debut on Friday vs. Brandon Miller and Hornets.





