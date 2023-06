NBA : quel numéro Victor Wembanyama pourrait-il porter aux Spurs ?

L’arrivée de Victor Wembanyama chez les Spurs de San Antonio devrait être officielle lors de la Draft NBA, qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, au Barclays Center, à Brooklyn. Mais quel numéro va-t-il porter ?

Cela ne fait aucun doute. Victor Wembanyama devrait évoluer sous le maillot des Spurs de San Antonio la saison prochaine. La franchise texane aura le privilège de sélectionner en premier le joueur son choix lors de la Draft NBA, qui se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi, dans l'enceinte du Barclays Center, à Brooklyn.

Numéro 1 comme à l'asvel et aux mets ?

Et sauf surprise, l'équipe coachée par le légendaire Gregg Popovich devrait jeter son dévolu sur le grand espoir français (19 ans) dont l'attente en NBA est comparable à celle suscitée par LeBron James en 2003. «Wemby» va ainsi marcher sur les pas de Tony Parker, et tenter de faire aussi bien que le meneur de jeu quadruple champion avec San Antonio (2003, 2005, 2007, et 2014).

En France, comme aux Etats-Unis, tout le monde est impatient de le voir faire ses débuts sur les parquets avec le maillot des Spurs sur les épaules. Mais quel sera le numéro inscrit sur ce maillot ? Pour ses débuts en tant que professionnel, à Nanterre, Victor Wembanyama avait fait le choix de porter le n°32 en référence à Earvin 'Magic' Johnson, star des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. Un numéro qu'il porte toujours avec l'équipe de France. A l’Asvel, le pivot avait opté pour le n°1, qu’il a conservé la saison passée aux Metropolitans 92.

Ce numéro 1 devrait suivre le Tricolore de l’autre côté de l’Atlantique. Car il y est très attaché, d’autant plus qu’il fera référence à sa sélection en première position de la Draft. C'est également un numéro libre chez les Spurs, alors que le 32 a été retiré en l'honneur de l'ailier Sean Elliott en 2005. S'il décidait de faire un autre choix, il ne pourrait pas choisir totalement librement car 9 autres numéros sont d'ores et déjà retirés chez les Spurs, le 00 (Johnny Moore), le 6 (Avery Johnson), le 9 de Tony Parker, le 12 (Bruce Bowen), le 13 (James Silas), le 20 (Manu Ginóbili), le 21 (Tim Duncan), le 44 (George Gervin) et enfin le 50 de l'amiral David Robinson. Enfin, le 6 ne peut plus être choisi dans aucune franchise, en hommage à Bill Russell, la star des Celtics décédée récemment.

Quel que soit le numéro que Victor Wembanyama décidera de porter, c'est désormais à son tour d'écrire sa propre histoire au sein de la franchise.