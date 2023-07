Tour de France 2023 : la compagne de Tadej Pogacar victime d’une lourde chute sur le Giro féminin

La compagne de Tadej Pogacar, Urska Zigart, a été victime d’une très lourde chute, ce mercredi 5 juillet, sur le Tour d’Italie féminin et souffre d’une commotion cérébrale.

Tadej Pogacar a vécu une très mauvaise journée ce mercredi. Non seulement, il n’a pas été capable de suivre Jonas Vingegaard lors de la 5e étape du Tour de France, concédant une minute à son rival danois, mais surtout sa compagne Urska Zigart a été victime, dans le même temps, d’une lourde chute lors de la 6e étape du Tour d’Italie féminin. La jeune femme, de la formation Jayco-AlUla, est tombée à 30 kilomètres de l’arrivée et souffre d’une commotion cérébrale ainsi que de multiples écorchures.

Averti de la terrible nouvelle après avoir franchi la ligne d’arrivée à Laruns, le Slovène est apparu très affecté. «Après la course, je me sentais plutôt bien, mais peu après je suis devenu triste parce que j'ai entendu que ma copine Urska avait chuté dans le Tour d'Italie, et qu'elle avait une commotion cérébrale. C’est une triste nouvelle, bien plus triste que de perdre 50 secondes ou une minute sur Jonas Vingegaard», a concédé le lauréat du Tour de France en 2020 et 2021.

Alors que Urska Zigart a été contrainte à l’abandon et ne sera pas au départ, ce jeudi, Tadej Pogacar devra lui évacuer ce double coup dur et se montrer sous un meilleur jour lors de la 6e étape de la Grande Boucle entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, avec au programme le Col d’Aspin et le Col du Tourmalet. Au risque sinon de voir déjà s’envoler ses espoirs de victoire finale après même pas une semaine de course.