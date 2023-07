Tour de France 2023 : Jasper Philipsen prend la 7e étape, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune

Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la 7e étape du Tour de France ce vendredi à Bordeaux, et a ainsi décroché sa troisième victoire dans cette 110e édition de la Grande Boucle.

Le roi du sprint. Jasper Philipsen a de nouveau été le plus rapide ce vendredi à Bordeaux, sur les quais de la Garonne. Le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck s'est nettement imposé devant le Britannique Mark Cavendish et l'Érythréen Biniam Girmay dans un sprint massif.

En seulement sept étapes, le Belge a triplé la mise en décrochant sa troisième victoire.

A terrific finish in Bordeaux that sees @JasperPhilipsen take his 3rd win of the #TDF2023





Une fin d'épreuve ultra-rapide à Bordeaux qui permet à @JasperPhilipsen de remporter sa 3e victoire sur le #TDF2023. pic.twitter.com/Hv0w7Lr3HX

— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023