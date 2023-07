UFC 290 : Volkanovski, tout savoir sur cet ancien champion de rugby

Alexander Volkanovski, opposé à Yair Rodriguez à l’UFC 290, dans ce samedi 8 juillet, est un combattant MMA au parcours assez impressionnant. L’occasion de découvrir son portrait.

Il fait partie de ses athlètes au parcours qui vaut le détour. Avant de briller dans les octgones de l’UFC, le combattant MMA australien, champion de la catégorie des poids-plumes (25 victoires, 2 défaite), a une de multiples vies.

L’Australien, né d’un père macédonien et d’une mère grecque, a connu de multiples sports avant de se faire une place au soleil dans la cage. «Volka» a d’abord commencé par la lutte greco-romaine et deviendra notamment champion national de sa catégorie à 12 ans. Bien que doué et promis à un bel avenir dans la discipline, le natif de Shellharbour va finalement être attiré, deux ans plus tard, par les sirènes du sport local : le rugby.

Alexandre Le Grand

Et il va rapidement se faire remarquer par ses performances sur le terrain de l’ovalie. Il deviendra d’ailleurs semi-professionnel à 20 ans avec les Warilla Gorillas, club de Group 7 Rugby League. Meilleur jeune de la ligue en 2010, il sera élu joueur de l’année la saison suivante tout en remportant le titre.

Toutefois, celui qui a effectué de longues études pour terminer diplômé de Lake Illawara et qui travaille dans le même temps comme bétonnier dans le bâtiment, avait toujours un rêve enfoui : retourner dans les sports de combat pour découvrir l’UFC.

Après avoir tenté la boxe anglaise (1 combat, 1 victoire), il se lance donc dans le MMA à 23 ans et cela va vite fonctionner. Après avoir été sacré champion dans différentes organisations en Océanie, Volkanovski signe à l’UFC. Son premier combat a lieu le 26 novembre 2016, une victoire contre Yusuke Kasuya. Il va enchaîner les succès avant de faire tomber José Aldo puis Max Holloway lors du titre de champion de la catégorie featherweight. Il remporte la revanche… et la troisième rencontre.

Désormais, celui que l’on surnomme «The Great» (pour Alexandre le Grand), marié et papa de deux filles, il a longtemps été n°1 du classement livre pour livre masculin de l'UFC avant sa défaite contre Islam Makhechev en février dernier. Un revers qui n'a pas du tout eu de conséquence sur son statut. Il reste une vraie légende de son sport et de l'organisation.

