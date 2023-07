Ligue 1 : victime de problèmes cardiaques, un joueur de Brest est interdit de jouer en France

Victime de problèmes cardiaques, Noah Fadiga, qui évoluait à Brest, a été interdit de jouer en France par la commission médicale de la FFF mais il a décidé de poursuivre sa carrière à l’étranger.

L’aventure de Noah Fadiga à Brest n’aura duré qu’une saison. Arrivé l’été dernier en provenance du club néerlandais d’Heracles Almelo, le défenseur, qui s’était engagé pour quatre ans, a été contraint de quitter le club breton. La faute à une irrégularité dans son rythme cardiaque, révélée lors de tests effectués en fin de saison dernière avec la formation entraînée par Eric Roy.

S’il a ensuite passé des examens approfondis, avec le professeur cardiologue Pedro Brugada, qui l’a autorisé à poursuivre sa carrière «sans aucun risque», il a été interdit de jouer en France par la FFF. «Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de ‘zéro tolérance’ et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre», a écrit sur son compte Instagram Noah Fadiga, dont le père Khalilou, ancien footballeur, avait dû se faire poser un défibrillateur au début des années 2000 après avoir été victime de tachycardie ventriculaire.

Cependant, le latéral sénégalais âgé de 23 ans demeure déterminé à poursuivre sa carrière. «L’avis médical d’une autorité telle que Pr Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l’équipe de Lieven Maesschalck (physiothérapeute belge) et me sens en pleine forme et très motivé. A bientôt sur les terrains», a conclu Noah Fadiga, qui va être contraint de repartir à l’étranger.