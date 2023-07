Kylian Mbappé : l’attaquant français bientôt en visite en Algérie ?

Après un séjour de quelques jours au Cameroun, d’où son père est originaire, Kylian Mbappé pourrait prochainement faire un voyage en Algérie, pays de sa mère.

Après le Cameroun, l’Algérie ? En fin de semaine dernière, Kylian Mbappé a effectué un séjour de quelques jours au Cameroun, d’où est originaire son père Wilfrid. La visite de l’attaquant du PSG a généré un véritable engouement auprès de la population locale, qui a réservé un magnifique accueil au champion du monde 2018. Et le capitaine de l’équipe de France pourrait prochainement renouveler cette expérience mais cette fois en Algérie, pays d’origine de sa mère.

C’est en tout cas ce que Fayza Lamari a laissé sous-entendre. «Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines», a confié la mère de l’ancien monégasque au micro de plusieurs médias camerounais. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus en Algérie et auprès des amateurs de football déjà emballés à l’idée de pouvoir accueillir le joueur de 24 ans, dont l'image s'est dégradrée ces dernières années en France, où 70% de la population le trouve sympathique contre 80% en 2019 d'après un récent sondage.

Reste à savoir quand ce voyage pourra être programmé. Ce ne sera en tout cas pas pour tout de suite. Alors que son avenir à Paris est toujours aussi incertain, après avoir refusé de lever la 3e année de son contrat en option, Kylian Mbappé profite de ses derniers jours de vacances avant de reprendre l’entraînement avec le club de la capitale dans une semaine (lundi 17 juillet). Un retour forcément très attendu.