Tour de France 2023 : Tony Gallopin annonce la fin de sa carrière

Tony Gallopin a profité de la première journée de repos sur le Tour de France, ce lundi, pour annoncer la fin de sa carrière à l’issue de la saison, après 16 saisons passées chez les professionnels.

Une page va se tourner. Âgé de 35 ans, Tony Gallopin a annoncé ce lundi, lors de la première journée de repos sur le Tour de France, mettre fin à sa carrière à l’issue de la saison.

Le coureur de l’équipe de Lidl-Trek raccrochera son vélo après Paris-Tours programmé le 8 octobre prochain. «Il est important pour moi de finir sur une bonne note, le rôle de coéquipier, que j’ai aujourd’hui, me satisfait à 100%, mais le moment est venu de laisser la place aux plus jeunes. Il est temps de découvrir ce que me réserve le futur», a-t-il notamment écrit sur son compte Twitter.

Porteur du maillot jaune en 2014

En seize années passées au sein du peloton, le natif de Dourdan (Essonne), passé notamment par Auber 93, Cofidis, Lotto-Belisol ou encore AG2R Citroën, a remporté 12 victoires. Parmi elles, il a gagné la Clasica San Sébastian en 2013, une étape de Paris-Nice en 2015 et une sur le Tour d’Espagne en 2018.

Mais Tony Gallopin, qui participe actuellement à son 11e Tour de France (son meilleur classement est 21e en 2017), a surtout connu la gloire à l’été 2014 avec une victoire d’étape sur la Grande Boucle à Oyonnax, deux jours après avoir porté le maillot jaune de leader, un 14 juillet, entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles.

Il a également décroché plusieurs places d’honneur sur plusieurs classiques comme l'Amstel Gold Race (6e en 2015), le Tour de Lombardie (7e en 2015), et Milan-San Remo (9e en 2015).

Il a aussi réalisé deux tops 10 lors des Championnats du monde (6e en 2014, 7e en 2015). «Je n’oublierai pas tous ces incroyables souvenirs», a-t-il confié.

Tony Gallopin va désormais s’atteler à bien terminer sa saison et le Tour de France. Avant de reprendre la route, ce mardi, pour la 10e étape entre Vulcania et Issoire, il occupe la 58e place (à 1h05:02’ du leader Jonas Vingegaard).