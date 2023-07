Formule 1 : Daniel Ricciardo de retour chez AlphaTauri

Pilote de réserve chez Red Bull depuis le début de la saison, Daniel Ricciardo remplace le Néerlandais Nick De Vries chez AlphaTauri.

Il est retour. Revenu chez Red Bull, cette saison, comme pilote de réserve, Daniel Ricciardo a retrouvé un volant de titulaire. Pas au sein de l’écurie autrichienne, alors que des rumeurs circulaient sur un possible remplacement de Sergio Pérez en difficulté lors des dernières courses, mais chez sa «petite sœur» AlphaTauri. L’Australien remplace Nick de Vries, remercié après seulement dix Grands Prix.

BREAKING: Daniel Ricciardo to replace Nyck de Vries at AlphaTauri for the rest of the 2023 season



#F1 pic.twitter.com/eD3J4TrjjI — Formula 1 (@F1) July 11, 2023

Successeur de Pierre Gasly à l’intersaison, le Néerlandais (28 ans), champion de Formule E en 2021, n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Il n’a pas inscrit le moindre point et son meilleur résultat est une 12e place à Monaco. Son départ circulait dans le paddock depuis plusieurs jours, mais celui-ci était pressenti lors de la trêve estivale.

Daniel Ricciardo (34 ans), qui sort de deux expériences mitigées avec Renault et McLaren et qui participe actuellement à des tests de pneus, aura la charge de faire mieux et d’apporter toute son expérience, et ce, dès le Grand Prix de Hongrie prévu le 23 juillet prochain sur le tracé du Hungaroring, où il avait décroché en 2014 la 2e de ses huit victoires en Formule 1.