Surf : ce que l'on sait de la mort de l'hawaïen Mikala Jones

Mikala Jones, surfeur hawaïen, est mort ce dimanche 9 juillet des suites d’une blessure mortelle intervenue lors d’une session de glisse en Indonésie. Des détails ont été apportés par les autorités.

Le surf est en deuil. Légende hawaïenne de la discipline, Mikala Jones est décédé dimanche à 44 ans, après s’être sectionné une artère lors d'une chute, au large de l’Indonésie.

Selon Duke Surf, Jones a perdu la vie après avoir été «enfermé» par une énorme vague dans les îles Mentawii. Celui qui est originaire du North Shore d’Oahu, se serait «sectionné l’artère fémorale au niveau de l’aine» lors de sa chute avant de «subir une perte de sang massive». Il est décédé alors que plusieurs personnes le sortaient de l’eau.

Les hommages de plusieurs surfeurs pro

«Jones a mis sa GoPro dans sa bouche et a commencé à pagayer avec beaucoup d’énergie pour surfer la deuxième vague d’une série géante. Elle était très grosse, trois fois sa taille… Lorsqu’il est sorti de l’écume, quelques secondes plus tard, il s’est aperçu qu’il s’était coupé l’aine et a décidé de lâcher son leash», raconte le surfeur uruguayen Santiago Pereira, présent ce jour-là.

Sous son dernier post Instagram, le surfeur a reçu de très nombreux hommages de légendes de ce sport, dont celui de Kelly Slater, considéré comme le meilleur surfeur de tous les temps, ou encore du célèbre surfeur français, désormais retraité, Miky Picon.

Mikala Jones, dont les frère et sœur Daniel et Malia Jones sont également des pros, avait participé à des compétitions à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et s'était ensuite tourné exclusivement vers le «free surf» (du surf plaisir hors compétition, ndlr) pour documenter ses réseaux sociaux.