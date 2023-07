Boxe : voici les 5 boxeurs les plus riches du monde

Si la boxe anglaise apporte gloire et notoriété aux meilleurs combattants, elle leur permet également d’engranger de jolis gains. Découvrez le top 5 des boxeurs les plus riches de la planète.

Mike Tyson, Mohamed Ali ou encore Tyson Fury ? Non. Aucun de ses trois grands boxeurs de l’histoire du Noble Art ne figurent parmi le Top 5 des plus fortunés de la discipline dont la première place est détenue par Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather

Avec 560 millions de dollars, soit 504 millions d’euros, Floyd Mayweather, invaincu tout au long de sa carrière professionnelle (50 victoires dont 27 KO), est le boxeur le plus riche actuellement. Désormais, l’Américain de 47 ans est à la retraite mais il continue d'affronter sur le ring des adversaires d'autres disciplines lors de combats d'exhibition, ce qui constitue pour lui une source de revenus.

George Foreman

A la deuxième, c’est l’une des légendes de la boxe que l’on retrouve, George Foreman. Avec 300 millions de dollars (450 millions d’euros), l’Américain de 73 ans, qui a combattu à 81 reprises pour 76 victoires et seulement 5 défaites dont une célèbre contre Mohamed Ali lors du fameux «Rumble in the Jungle» au Zaïre (aujourd’hui RD Congo). Avec sa célébrité et ses à-côtés, il a su faire grimper son compte en banque.

Oscar de La Hoya

Avec 200 millions de dollars (180 millions d’euros), Oscar de La Hoya, grande figure de la boxe, s’est fait une belle réputation sur et en dehors des rings. Champion du monde (39 victoires, 6 défaites), l'Américain a réalisé une belle carrière et a notamment était champion olympique en 1992. Surnommé le «Golden Boy», il est l’un des plus riches de la planète boxe et se retrouve aujourd’hui promoteur.

Manny Pacquiao

Avec 190 millions de dollars (171 millions d’euros), Manny Pacquiao est au pied du podium. Celui qui a commencé sa carrière à 14 ans pour devenir pro à 16 ans, a remporté 57 de ses 65 combats et s’est offert un palmarès incroyable avec plusieurs ceintures en poche. Mais surtout «Pacman» a été champion dans sept catégories de poids différentes. Outre la boxe, Pacquiao est un homme politique et il est actuellement sénateur des Philippines.

Canelo Alvarez

Occupant la dernière place du Top 5 des boxeurs les plus riches de l’histoire avec 140 millions de dollars (126 millions d’euros), Saul Alvarez dit «Canelo» pourrait vite atteindre le haut du podium tant sa valeur ne cesse d’augmenter. Agé de 32 ans et champion multi-catégorie, le Mexicain n’a perdu que deux combats en 63 confrontations. Le premier contre Floyd Mayweather en 2014, le second face à Dmitrii Bivol lorsqu’il a tenté de grimper chez les mi-lourds.

