Rugby : voici le calendrier de la phase de poules de la Champions Cup

Des retrouvailles dès la première journée. La Rochelle, double tenant du titre, retrouvera son rival et finaliste malheureux lors des deux dernières éditions, le Leinster, dès la première journée de la phase de poules de la Champions Cup 2023-2024, selon le calendrier dévoilé ce jeudi par l'instance de rugby.

2023/24 CHAMPIONS CUP FIXTURES





Ce choc de la poule 4 se jouera au stade Marcel-Deflandre le dimanche 10 décembre, et sera suivi, pour le club maritime, d'un déplacement en Afrique du Sud pour y défier les Stormers au Cap, avant de recevoir les Leicester Tigers, a annoncé l'EPCR dans un communiqué. La phase de poules des Maritimes se terminera par un déplacement en Angleterre sur le terrain des Sale Sharks le 21 janvier 2024.

La finale au Tottenham Hotspur Stadium de Londres

La prochaine édition de la compétition intercontinentale, ouverte depuis l'an dernier aux franchises sud-africaines, marque le retour à un format «multi-poules», au sein desquelles des équipes d'un même championnat ne se rencontrent pas directement.

Le Stade Toulousain, vainqueur du Top 14, commencera sa campagne de Champions Cup dans la poule 2 au stade Ernest-Wallon le samedi 9 décembre face à Cardiff Rugby. Les quintuples vainqueurs du tournoi iront ensuite chez les Harlequins, puis à Belfast pour y rencontrer l'Ulster, avant de finir par un match à domicile contre Bath.

Finaliste malheureux lors de ces deux dernières saisons, le Leinster jouera pour sa part à domicile lors des 2e et 3e journées, respectivement face aux Sale Sharks et au Stade français, dans une poule 4 très relevée. La province irlandaise, quatre fois sacrée dans le tournoi, terminera sa phase de poules sur le terrain des Leicester Tigers le samedi 20 janvier.

Les quatre premiers de chaque poule de six seront qualifiés pour les huitièmes de finale. La première journée de la compétition aura lieu le week-end des 8-10 décembre. Les huitièmes de finales seront joués, quant à eux, le week-end des 5-7 avril et les quarts celui du 12-14 avril. Les demi-finales se disputeront le week-end des 3-5 mai et enfin, la finale se jouera le samedi 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.