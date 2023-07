Benjamin Mendy : Pogba, Leao, Depay… Les footballeurs soutiennent le champion du monde 2018 jugé non-coupable

Au centre d’accusations de viols et tentative de viols, le défenseur français Benjamin Mendy reconnu non-coupable vendredi 14 juillet par la justice britannique, a reçu le soutien de plusieurs footballeurs.

«Je veux les voir laver ton nom». Après avoir éclaté en larmes à l’énoncé du verdict – à l’issue de trois semaines de procès à Chester dans le nord de l’Angleterre – le footballeur français Benjamin Mendy a tenu à passer un appel à son ami Paul Pogba.

Depuis le début de cette affaire, ce dernier a témoigné un soutien indéfectible à celui qu’il considère comme un frère. «Tellement heureux pour toi frère, toutes les personnes qui parlaient mal de toi, je veux les voir laver ton nom. J’ai hâte de te revoir sur le terrain», a commenté le champion du monde 2018 sous une capture d’écran de leur échange visio postée sur Instagram.

Pour l’attaquant néerlandais Memphis Depay, l’acquittement de Benjamin Mendy est révélateur des difficultés auxquelles les footballeurs peuvent être confrontés. «De nombreuses années d’investissement pour devenir footballeur professionnel, et maintenant quoi ? (…) Nous ne pouvons pas accepter que cela nous arrive en tant qu'athlètes», a-t-il affirmé sur Twitter.

Benjamin Mendy





All cases dismissed.



So what are we doing now?



Who is going to help this brother heal?



Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name?



How he’s going to have he’s career back?



Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY

— Memphis Depay (@Memphis) July 14, 2023