Wimbledon 2023 : Marketa Vondrousova remporte son premier Grand Chelem

La Tchèque Marketa Vondrousova remporte le tournoi de Wimbledon, face à la Tunisienne Ons Jabeur (6-4, 6-4).

Quel exploit pour cette joueuse. La Tchèque, 42e mondiale, remporte le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, en battant, en finale, la Tunisienne (6e mondiale) Ons Jabeur en deux sets (6-4, 6-4).

Jabeur a parfaitement débuté la rencontre, en réussissant, tout de suite, le break pour se détacher 2-0. Mais elle n'a su conserver l'avantage, ni cette fois ni lorsqu'elle a mené de nouveau 4-2.

La Tunisienne de 28 ans a laissé filer les quatre jeux suivants et le set, en commettant beaucoup de fautes directes comme celle qui a donné balle de break à Vondrousova à 4-4: un premier smash peu appuyé sur son adversaire suivie d'une volée haute de coup droit en-dehors des limites du court.

Pour la première fois devant au score, la Tchèque a ainsi servi pour le set à 5-4. Et ne s'est pas privée de conclure sur un jeu blanc.

Sur sa lancée, Vondrousova a réussi le break d'entrée de seconde manche mais sous une ovation du public Jabeur a aligné trois jeux (double break) pour reprendre les devants 3-1.

Sérieuse mais sans faire d'étincelles, Vondrousova est revenue à 3-3.

Comme dans la première manche, les deux joueuses en sont arrivées à 4-4 où Jabeur a offert le break à Vondrousova qui, à 5-4, a servi cette fois pour le gain du match.

Elle s'est offert trois balles de match consécutives. Après avoir gâché la première sur une double faute, elle a remporté la seconde sur une volée.

