Wimbledon : Alcaraz ou Djokovic, pour qui étaient les enfants de Kate et William lors de la finale homme ?

Alors que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté hier, dimanche 16 juillet, le tournoi de Wimbledon face à Novak Djokovic, les deux aînés de Kate et William ont assisté à son sacre après plus de 4h30 de match. Et Charlotte et George avaient semble-t-il un penchant pour l’un des deux joueurs.

Le favori du futur roi et de sa sœur. La princesse Charlotte, 8 ans, et le prince George, bientôt 10 ans, ont assisté dimanche 16 juillet, avec leurs parents, à la finale masculine de Wimbledon. Dans les gradins, les enfants de Kate et William ont fait sensation. Amateurs de sport tous les deux, ils ont suivi attentivement l’incroyable compétition qui a opposé l’Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic. Avec semble-t-il un penchant pour le numéro 1 mondial, qui a remporté le combat après plus de 4H30 de jeu.

Preuve en est, l’explosion de joie des deux enfants lors de la balle de match, qui a permis à Carlos Alcaraz de détrôner son adversaire, tenant du titre en 2022. Trophée que Novak Djokovic a remporté à sept reprises au total.

Très complices durant le match, Charlotte et George ont été photographiés criant et les bras en l'air en signe de victoire, à l'issue de ce match d'anthologie. Sans compter que la fille de Kate et William est par ailleurs apparue croisant les doigts durant les échanges de ce match à rebondissements, avant que sa mère Kate Middleton ne remette le trophée à la star espagnole de 20 ans.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la princesse Charlotte affiche son soutien lors d'une compétition. En juillet 2022, la fillette, au côté de son père William, avait partagé sur les réseaux un message d'encouragement à l’équipe de football féminine d'Angleterre lors de la finale de l'Euro. Une vraie supportrice.