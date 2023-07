Lionel Messi : l'Argentin officiellement présenté devant les fans de l'Inter Miami

Le club américain de l’Inter Miami a officiellement présenté sa nouvelle recrue Lionel Messi ce dimanche, sous l’ovation de 20.000 personnes.

La pluie et l’orage n’ont pas empêché le club de David Beckham de présenter sa nouvelle égérie, le champion du monde et septuple Ballon d’Or Lionel Messi.

Arrivé avec 1h30 de retard en raison du mauvais temps, la star argentine a tout de même fini par faire son entrée au Drive Pink Stadium, l’enceinte de l’Inter Miami, à Fort Lauderdale (Floride).

Lionel Messi a été accueilli par pas moins de 20.000 fans, poussant le club de MLS à devoir installer des tribunes temporaires.

Nuestro en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

«Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments et que de très belles choses vont se produire» a affirmé le numéro 10 au cours de sa présentation.

Il a également ajouté qu’il était «très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville avec ma famille, d'avoir choisi ce projet».

De son côté, David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, avait déjà expliqué qu’il «ne pourrait être plus fier de voir un joueur du calibre de Leo rejoindre notre club, et je suis aussi ravi d'accueillir un bon ami et sa famille au sein de la communauté de l'Inter Miami».

L’équipe floridienne n’est pas la première en MLS à accueillir une grande star du football. Le championnat a déjà eu dans ses rangs des légendes comme le Brésilien Pelé (New York Cosmos) ou encore Thierry Henry (New York Red Bulls), Zlatan Ibrahimovic et David Beckham (L.A Galaxy).

Le champion du monde devrait être rejoint par d’anciens coéquipiers du FC Barcelone, notamment Sergio Busquets, dont l’arrivée est déjà confirmée, et Jordi Alba.

Lionel Messi va également retrouver un ancien sélectionneur de l’Argentine, Gerardo «Tata» Martino.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain fera ses débuts avec son nouveau club le 21 juillet, face au club mexicain Cruz Azul, dans le cadre de la Leagues Cup, un championnat entre les équipes de MLS et la ligue mexicaine.