Cristiano Ronaldo : Europe, Arabie Saoudite, États-Unis... Les vérités de la star portugaise

Àprès la lourde défaite de son equipe saoudienne d'Al Nassr en amical face aux Espagnols du Celta Vigo (0-5), Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à déballer ses vérités sur l'Europe, l'Arabie Saoudite et la MLS américaine, notamment.

CR7 s'est comptètement lâché en zone mixte ce lundi soir. En marge du match amical opposant l'équipe saoudienne d'Al Nassr au Celta Vigo à Faro (Portugal), où son équipe s'est lourdement inclinée 5-0, le Portugais a été invité à évoquer différents sujets : un éventuel retour en Europe, sa situation en Arabie Saoudite, le niveau actuel de la MLS... Le capitaine d'Al Nassr et du Portugal n'y est pas allé de main morte.

«Je ne retournerai plus dans le football européen»

Alors qu'il a quitté Manchester United en novembre dernier (pendant la Coupe du Monde 2022), le joueur de 38 ans a exclu toute possiblité de revenir dans un championnat européen un jour : «Je ne retournerai plus dans le football européen, la porte est désormais complètement fermée. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Le seul qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Premier League. Elle a une longueur d'avance sur tous les autres championnats».

Il en a profité pour dézinguer les autres championnats européens, estimant qu'ils avaient perdu de leur niveau : «Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Quand j'ai rejoint la Juventus, la Serie A était morte et après ma signature... elle a été relancée. Partout où Cristiano va, il suscite un plus grand intérêt.»

Une page est donc définitivement tournée entre le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions (141 buts) et l'Europe.

«J'ai ouvert la voie à la ligue saoudienne»

La star portugaise a également évoqué son arrivée en Arabie Saoudite, en janvier 2023, et le développement de ce championnat méconnu, alors que des grands joueurs ont signé dernièrement (Benzema, Kanté, Firmino...).

«Ils m'ont reproché d'être venu en Ligue saoudienne, mais que se passe-t-il maintenant ? J'ai ouvert la voie à la ligue saoudienne, et maintenant tous les joueurs viennent ici [...] Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais.»

Son arrivée à la Saudi Pro League a en effet eu une véritable influence sur certains des grands joueurs.

«Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain»

Alors que l'Inter Miami (club détenu par David Beckham) a frappé un grand coup durant ce mercato estival, en signant le septuple Ballon d'Or Lionel Messi et l'ex-capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets, l'ex numéro 7 du Real Madrid a été questionné sur la possibilité d'évoluer, un jour, en Major League Soccer. Il a été catégorique : «Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain».

Un océan sépare donc désormais les anciens rivaux Ronaldo et Messi.