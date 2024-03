Football : la nouvelle colère de Cristiano Ronaldo après la défaite du Portugal en Slovénie (vidéo)

A l’issue de la défaite du Portugal, mardi soir, en Slovénie en match amical (2-0), Cristiano Ronaldo a exprimé sa colère envers le corps arbitral à la fin de la rencontre.

Un coup d’arrêt pour le Portugal. Sur une série de onze victoires consécutives, depuis leur élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés, mardi soir, en Slovénie en match amical (2-0). Un revers qui n’a pas du tout plu à Cristiano Ronaldo, qui a joué toute la rencontre sans briller.

Cristiano Ronaldo was not pleased at full-time... #SLOPOR #CR7 #Ronaldo pic.twitter.com/vq7O91vlZI

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 26, 2024