Cristiano Ronaldo : expulsé, le Portugais menace l’arbitre avec son poing (vidéo)

Expulsé avec Al-Nassr, lundi soir, en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al-Hilal (2-1), Cristiano Ronaldo a menacé l’arbitre de la rencontre avec son poing avant de quitter le terrain.

Cristiano Ronaldo a encore craqué. Alors que son équipe d’Al-Nassr était menée de deux buts, lundi soir, par Al-Hilal en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite, le Portugais a perdu son sang-froid dans les dernières minutes de la rencontre, provoquant son expulsion. Sur une action au milieu de terrain, le ballon est sorti en touche et le quintuple Ballon d’or a tenté de jouer rapidement. Mais au moment de récupérer le ballon, il a été l’auteur d’un geste d’humeur, touchant légèrement le visage de son adversaire. Après plusieurs secondes de confusion, il a écopé d’un carton rouge.

¡Cristiano Ronaldo es expulsado! Y CR7 no oculta todo su enfado con el árbitro. #SSCenFOX pic.twitter.com/OCwbillPj5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 8, 2024

Passablement énervé par cette décision, l’ancien mancunien a menacé l’arbitre avec son poing et s’est retenu de ne pas lui envoyer le ballon dessus. Il a ensuite quitté le terrain en applaudissant l’officiel de manière ironique. Et si Sadio Mané a réduit le score dans le temps additionnel, Al-Nassr a été éliminé par Al-Hilal (2-1), qui affrontera Karim Benzema et Al-Ittihad en finale. Et pour son comportement, Cristiano Ronaldo, déjà à l’origine de plusieurs scandales en Arabie saoudite, pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.

À la fin du mois de février, «CR7» avait été suspendu un match, en plus de se voir infliger une amende de 5.000 euros, pour un geste obscène envers le public lors de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Shabab, en Saudi Pro League. Mais il devrait cette fois écoper d’une sanction plus lourde.