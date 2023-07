Tour de France 2023 : aux bons souvenirs d'Alberto Contador

Au terme d’une enquête fournie, nourrie de témoignages exclusifs, les journalistes Julien Moreau et Clément Pernia livrent une biographie du double vainqueur du Tour de France, Alberto Contador.

Il y eu un monde avant Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Celui que les moins de 20 ans connaissent à peine, où une jeune puce espagnole mis définitivement un terme à l’ère Armstrong en proposant une ode au romantisme, qui sera annihilée ultérieurement par l’hégémonie Sky.

Alberto Contador n’est pas seulement l’un des plus grands palmarès de l’histoire des grands tours (4ème avec sept triomphes, derrière Merckx (11), Hinault (10) et Anquetil (8), il est aussi la beauté et l’élégance, l’abnégation et la résilience.

Dans une biographie de 356 pages, les journalistes Clément Pernia et Julien Moreau retracent ce parcours hors du commun, enrichi d'une cinquantaine de témoignages exclusifs.

Un rescapé de la vie et du cyclisme

Parmi eux, des anciens proches du grimpeur espagnol, des légendes du cyclisme comme Bernard Hinault, Bernard Thévenet, ou bien son rival de toujours, Andy Schleck.

Ce n'est pas de trop pour raconter cet homme aux milles vies, à l'enfance difficile en raison du handicap de son frère, et qui survit à un coma de trois semaines en 2004 après une rupture d'anévrisme détectée sur le Tour des Asturies. «C'est un miraculé. Son retour à la compétition à un tel niveau après cette épreuve, n'est pas de l'ordre du commun des mortels», appuie Clément Pernia.

Vainqueur du Tour de France à 24 ans

S'ensuit l'avènement d'un champion, vainqueur du Tour de France en 2007 à seulement 24 ans. Puis les Tours d'Italie et d'Espagne en 2008, avant de réitérer sur la Grande Boucle en 2009, malgré un Lance Armstrong dans son équipe qui aura tout fait pour le faire échouer. Alberto Contador est le nouveau roi du vélo, et pas n'importe lequel. Un souverain plein de style et d'audace, attaquant et raffiné.

«C'était une ombre accrochée à la montagne. Tout le temps en danseuse, debout sur son vélo», se remémore Julien Moreau.

Comme tout roi, la chute le guette. Et comme tout grand cycliste des années 2000, celle-ci vient souvent du dopage. Après son troisième triomphe sur le Tour en 2010, Contador est testé positif au clenbutérol (substance interdite). Ses Tour 2010 et Giro 2011 lui sont retirés.

Le romantisme et la grâce

Contador et ses proches se sont toujours défendus de toute tricherie. Dans cet ouvrage, les deux journalistes interrogent nombre de ses défenseurs, mais aussi ceux qui plaident pour une tolérance zéro dans une période où le cyclisme a beaucoup trop souffert de ces affaires sulfureuses.

Après avoir un temps pensé à jeter l'éponge, El Pistolero décide d'honorer la devise de sa mère qu'il fera sienne, «Querer es poder» (Quand on veut, on peut) et de revenir émerveiller le monde du cyclisme. Vuelta 2012, Vuelta 2014, Giro 2015. Contador remporte encore trois grands Tour. Ses exploits et son style atypique impressionnent et inspirent la jeune génération, dont fait partie Thibaut Pinot.

Muselé par l'armada Sky du britannique Christopher Froome, l'Espagnol ne parviendra plus jamais à triompher sur le Tour de France. Il ne lui restera que son panache et sa résilience, celle qui l'a fait survivre au coma, résister à Armstrong, et revenir après sa suspension, pour régaler un public oscillant entre addiction et nostalgie.

À son image, il remporte la dernière étape de montagne de sa carrière, à l'Angliru au Tour d'Espagne 2017, d'une attaque pleine d'insouciance dans un col aux pourcentages indécents. Alberto Contador était un immense champion. Il était surtout un style, une image, un danseur de montagne, sous les nuages.