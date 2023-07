Interview - GregMMA : IbraTV, Ciryl Gane, Teddy Riner, Doumbé, la rue… les vérités du combattant

GregMMA figure du MMA à travers notamment ses vidéos sur Internet, va remonter sur l’octogone le 28 juillet lors d’Hexagone MMA. L’occasion de discuter avec CNEWS sur de nombreux sujets.

C’est un événement. Gregory Bouchelaghem, plus connu sous le nom de GregMMA, va remonter dans les octogones de MMA à 45 ans. Ce sera le samedi 28 juillet prochain à Orange lors d’une nouvelle édition d’Hexagone MMA, l’organisation française. Le Français, l’un des pionniers de la discipline, fera face à l’Italien Gianluco Lociero (46 ans), qui a remplacé le Japonais Daijiro Matsui (50 ans).

Un combat contre IbraTV ?

GregMMA : «Un combat contre Ibra TV, ce serait vraiment pas mal. Nous sommes deux des plus grands influenceurs des sports de combat. Ça ferait bouger les foules, c’est certain. Où faire ce combat ? Ah si je pouvais choisir, ce serait au Parc des Princes, ça me rappellera ma jeunesse.»

GregMMA comme Sangoku

GregMMA : «Je suis un peu comme comme Sangoku, dans Dragon Ball, quand il prend une rouste après, il arrive à comprendre la technique de l'adversaire. Et se l'approprier. Et avec tous ces champions que j'ai combattus, je pense que dans une petite mesure, j'arrive à m'approprier leur technique. Ce qui fait de moi un combattant plus redoutable à certains égards.»

GregMMA contre Ciryl Gane ?

GregMMA : «J'aimerais bien Ciryl Gane en sparring mais avec Monsieur Lopez (Fernand Lopez, son entraîneur, ndlr), c'est pas toujours facile de négocier.»

«Teddy Riner ? je pense avoir mes chances»

GregMMA : «J’aimerais aussi Teddy Riner. J’ai eu quelques relations qui pourraient nous mettre en contact, il faudrait que j'approfondisse la chose. J'aimerais bien voir si je suis capable de le battre en grappling. En kimono, je suis mort mais sans je me dis que j'ai peut-être ma chance, 20% de chance, mais j'ai ma chance.»

Les 3 combattants qu’il aimerait affronter

GregMMA : «Je suis peut-être fou mais Mike Tyson, j’aimerais vraiment. EnFrance, Cyril Gane. Et les légendes sinon comme Gordon Ryan ou encore Royce Gracie… partant dans des délires. Et Buakaw tiens !»

«Cédric Doumbé gagnerait à être un peu moins taquin»

GregMMA : «Le trashtalking ne fait pas forcément un excellent combattant et l’inverse non plus mais c’est propre à chacun. Si on veut comparer en France, on a les deux extrêmes. Deux génies. Le premier, c’est Salahdine Parnasse qui est humble et posé. L’autre, c’est Cédric Doumbé, qui aime parler. Après, de mon avis, un mec comme Salahdine gagnerait à être un peu plus taquin. Et à l’inverse, je pense que Monsieur Doumbé aurait tout intérêt à être un peu moins virulent parce qu'après il s'attire quelques inimitiés et c'est dommage parce que quand on le connaît, c’est quelqu’un de très sympa.»

«Cédric Doumbé - Benoît Saint Denis, ça serait une belle opposition»

GregMMA : «Alors, si je suis patron et j’organise le TUF (The Ultimate Fighter) franças, je prends Cédric Doumbé à coups sûrs. En face, je prends qui ? Benoît Saint Denis ! Une opposition très sympathique entre les 2. Ils n’ont rien à voir, ça pourrait faire des étincelles. Parce que je suis sûr si tu titilles Benoît, il doit te rentrer dedans.»

GregMMA était SDF

GregMMA : «J’aime ce que je fais. Je gagne mon oseille comme ça. Il a fallu travailler, évidemment. Parce que je reviens de loin. Il y a 6, 7 ans j'étais SDF, je n’étais pas totalement à la rue mais je n’avais pas de chez moi, aucun moyen. Maintenant, je gagne ma vie en faisant ce que j’aime. Je vais à la salle de sport, m'entraîner avec les copains, on rigole. J'ai une chérie qui est franchement au top. Que veux-tu de plus ? Une Ferrari ? Pas besoin, vive le métro parisien !»

