JO 2024 : voici le design de la torche olympique

C’est l’un des objets les plus iconiques des Jeux olympiques et paralympiques et il est enfin visible. La torche olympique a été dévoilée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques, ce mardi 25 juillet, quasiment un an jour pour jour avant le début des Jeux de Paris 2024.

Une torche qui se démarque

Imaginée par le designer charentais Mathieu Lehanneur, cette torche symétrique mesure 70 centimètres de haut et pèse près de 1,5 kg. Fabriquée en France par le groupe ArcelorMittal, la torche sera produite en 2.000 exemplaires, dont 500 dédiés aux Jeux paralympiques, afin «de réduire l’empreinte environnementale».

Cette torche, qui se distingue grandement des précédentes torches des Olympiades d’été, incarne trois valeurs, comme l’explique Mathieu Lehanneur.

«L’égalité, puisque ces Jeux seront les premiers avec une parité absolue concernant les athlètes. L’eau car la Seine sera le fil conducteur de ces JO et que cette flamme voyagera aussi en Outre-mer. Enfin, l’apaisement parce que la flamme doit rassembler et rappeler la fraternité», explique-t-il, en ajoutant que les courbes et la symétrie de la torche ont pour but de «casser ce côté massue».

Un périple de 3 mois avant de rallier Paris

Delphine Moulin, directrice des célébrations à Paris 2024, a précisé que les porteurs de la flamme ne pourront pas conserver leur torche, comme c’était le cas lors des précédente olympiades, mais qu’ils repartiront avec «un autre cadeau symbolique».

La première torche sera allumée en Grèce sur le site historique d’Olympie, le 16 avril 2024. Elle traversera une soixantaine de départements en France métropolitaine et en Outre-mer, relayée par près de 11.000 personnes, avant qu’elle n’allume la vasque olympique, le 26 juillet 2024, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024.