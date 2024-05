JO 2024 : Gérald Darmanin confirme qu'un projet d’attentat visant les épreuves de football a été déjoué par la DGSI

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé ce vendredi 31 mai qu'un projet d'attentat visant les épreuves de football prévues à Saint-Étienne lors des JO 2024 avait été déjoué par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).

«Les agents du ministère de l’Intérieur sont pleinement mobilisés pour la sécurité des Français», a écrit le ministre de l'Intérieur sur X.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère de l’Intérieur a précisé qu’un «ressortissant tchétchène de 18 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat d’inspiration islamiste sur le sol national» avait été interpellé à Saint-Etienne le mercredi 22 mai.

Selon cette même source, le suspect «aurait souhaité s’en prendre à des spectateurs, mais également aux forces de l’ordre et mourir en martyr».

Gérald Darmanin a félicité «les services de renseignement qui démontrent une nouvelle fois leur pleine mobilisation et leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la protection de notre pays». Il a ajouté que cette tentative d’attentat était la première déjouée contre les JO 2024 et le 50e projet d’attentat mis en échec par nos services de renseignement depuis 2017.

Le Cojo salue «l’efficacité des services»

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris-2024 (Cojo) s’est félicité cette arrestation dans un communiqué publié ce vendredi. Elle a également rappelé «la sécurité est la priorité numéro 1 pour Paris-2024».

«Nous avons été informés de l’interpellation d’une personne soupçonnée de vouloir commettre un attentat à Saint-Etienne. Nous saluons l’efficacité des services et leur mobilisation exceptionnelle pour assurer la sécurité des Jeux», a affirmé le Cojo dans son communiqué.

Pour rappel, six matchs des tournois masculin et féminin de football des JO 2024 sont prévus dans le stade Geoffroy-Guichard entre le 24 et le 31 juillet prochains.