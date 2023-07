Mondiaux d’escrime : l’Ukrainienne Kharlan disqualifiée pour avoir refusé de saluer son adversaire Russe

Première Ukrainienne à affronter une Russe en près d'un an et demi, la sabreuse Olga Kharlan a été disqualifiée ce jeudi aux Championnats du Monde d’escrime pour avoir refusé la poignée de main de son adversaire, après l'avoir battue.

Carton noir. Après avoir surclassé la Russe Anna Smirnova aux Mondiaux d’escrime à Milan, l’Ukrainienne Olga Kharlan s'est contentée d'un salut protocolaire à l'arbitre. Plutôt que de serrer la main de son adversaire, la sabreuse lui a ensuite présenté son arme afin de croiser les fers, un geste courant dans les compétitions d’escrime au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Mais devant ce refus d'une poignée de main, Smirnova a protesté en refusant de quitter la piste, près d'une heure durant après la fin du match. Le refus de saluer étant passible d'un carton noir - synonyme de disqualification - dans les règlements de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE), la tireuse a obtenu gain de cause.

Toutefois, l'arbitre ayant déjà accordé la victoire à Kharlan, la Russe n'a pas été repêchée.

Une atmosphère plus lourde que d'ordinaire régnait ce jeudi dans le palais des congrès de Milan autour de ce match. Et pour cause, exceptés sur les circuits ATP et WTA de tennis où les joueurs ne font pas partie d'une délégation officielle, il n'y avait plus eu d'opposition entre des sportifs des deux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Alors qu’elles interdisait jusqu'à présent aux athlètes de ses délégations officielles de participer à des compétitions où figuraient des Russes ou Bélarusses, les autorités de Kiev ont donné leur accord le matin même, à la sabreuse ukrainienne de 32 ans. La veille, son compatriote, l'épéiste Igor Reizlin, n'avait pu entrer en piste face au Russe Vadim Anokhin.

Poussée par les «Slava Ukraini» - en français «Gloire à l’Ukraine» - des membres de la délégation ukrainienne, la multiple médaillée olympique n’a pas tremblé. Dans un match intense et maîtrisé, l’Ukrainienne a rapidement pris le large avant de s’imposer sur un score de 15 touches à 7.

Malgré la permission du ministère des Sports d’Ukraine, de nature à dissiper la menace d'un boycott des sportifs ukrainien aux JO 2024, la disqualification d’Olga Kharlan révèle la sensibilité d’un sujet encore loin d’être résolu.

Après examen de leurs dossiers par un cabinet d'avocat avant l’approbation du comité executif de la FIE, 81 tireurs russes et bélarusses se sont vus accorder en avril le statut d’«athlète individuel neutre». Ne pas avoir soutenu publiquement la guerre ou les forces armées russes faisait parti des critères.

Une photo montrant Anna Smirnova souriante coiffée d’une chapka de l’armée russe, aux côtés d’un jeune homme en treillis militaire, a fait surface sur les réseaux sociaux.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023