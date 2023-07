Formule 1 - Grand Prix de Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le célèbre circuit de Spa-Francorchamps sera le théâtre du Grand Prix de Belgique ce dimanche 30 juillet. Avec une météo pluvieuse lors des essais et des qualifications et des précipations attendues en course, l'événement promet d'être mouvementé.

Douzième course dans le cadre de la saison de F1 2023, le Grand Prix de Belgique promet d'être agité ce week-end. Max Verstappen (RedBull), qui survole le championnat, a marqué le meilleur temps lors des qualifications, toutefois une pénalité (pour changement de boîte de vitesse) le fera partir en 5e place. Les Ferrari pourraient avoir une belle carte à jouer avec le départ en pole position du monégasque Charles Leclerc.

Parallèlement, l'écurie Alpine tentera de repartir du bon pied, après le nouveau double abandon du Grand Prix de Hongrie, pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. D'autant plus que le directeur américain de l'écurie française, Otmar Szafnauer, arrivé à sa tête début 2022, quittera son poste après cette manche.

Avant la course principale, un premier regard sera porté aussi ce samedi à 16h30 pour une course sprint, visible sur Canal+ Sport, qui donnera aussi la possibilité de gagner de précieux points aux pilotes.

Programme TV

Grand-Prix de Belgique

Dimanche 30 juillet à 15h

Sur Canal+