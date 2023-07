Grand Prix de Belgique : Max Verstappen remporte le sprint sous la pluie, Pierre Gasly sur le podium

Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique sous une pluie battante qui est venue pimenter la course, ce samedi 29 juillet. Le Français, Pierre Gasly a terminé à une honorable troisième place derrière Oscar Piestri.

Le Néerlandais est décidément innarêtable. Le leader du championnat de Formule 1, Max Verstappen (Red Bull) vient d'ajouter une nouvelle victoire lors de la course sprint en Belgique. Retardé à cause de la pluie, le départ du Grand Prix de Belgique a fini par être donné après plus d'une heure et demie de retard.

Une course qui a été alimentée par un accident de Sergio Perez (Red Bull), et Lewis Hamilton (Mercedes) qui a écopé d'une pénalité de cinq secondes après un accroc avec le pilote Red Bull. Si Max Verstappen a lutté avec Oscar Piastri (Maclaren), il a fini par s'imposer dans ce sprint et continue de creuser l'écart en tête du classement.

Pierre Gasly sur le podium

Pierre Gasly (Alpine) a réussi à accrocher une place sur le podium. Longtemps talonné par Lewis Hamilton, le pilote français a réussi à tenir la distance pour s'assurer d'une troisième place qui fait beaucoup de bien à l'écurie. Par ailleurs, Estban Ocon (Alpine), l'autre Français du sprint, a terminé au pied des points (9e) juste derrière George Russell.

Le prochain Grand Prix est prévu aux Pays-Bas sur le célèbre circuit de Zandvoort, le dimanche 27 août prochain.