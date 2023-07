Football : Sylvain Ripoll n'est plus le sélectionneur des Espoirs

Le sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, va être démis de ses fonctions par la FFF.

Sylvain Ripoll et les Bleuets, c'est fini. La Fédération Française de Football a décidé de se séparer de l'ancien entraîneur de Lorient, en place depuis 2017, selon nos confrères de L'Equipe et de l'AFP. Il ne manquerait plus que quelques détails pour officialiser la nouvelle.

Ce dernier paie les mauvais résultats des Bleuets dans les compétitions internationales, notamment durant le dernier Euro Espoirs, où l'équipe a été éliminée en quart de finale face à l'Ukraine (1-3).

La bande de Cherki, Thuram et Caqueret aura donc un nouveau sélectionneur, à un an des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris.