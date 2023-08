Football : Gianluigi Buffon annonce sa retraite à l’âge de 45 ans

Le gardien italien de l’équipe de Parme, le légendaire Gianluigi Buffon, a annoncé, ce mercredi 2 août, qu’il prenait sa retraite après 28 saisons chez les professionnels.

Une retraite bien méritée après 28 années chez les professionnels. L'ancien gardien de but de l'Italie et de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans. L’ex-portier du Paris Saint-Germain (2018-2019) l’a annoncé, ce mercredi 2 août, sur les réseaux sociaux.

That's all folks!



You gave me everything.



I gave you everything.



We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023