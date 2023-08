Football : le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG confirmé par Xavi

Annoncé proche du PSG depuis plusieurs jours, l’ailier français Ousmane Dembélé va s’engager dans les prochaines heures avec le club de la capitale, selon les aveux de Xavi, son coach au FC Barcelone, dans la soirée de ce mardi 1er août.

Une grosse recrue estivale en approche pour le Paris Saint-Germain. A l’issue du match amical entre le FC Barcelone et le Milan AC (1-0) ce mardi soir, le coach des Blaugranas Xavi a confirmé le départ d’Ousmane Dembélé vers le PSG.

«Je serai clair... Il nous a dit qu'il voulait partir - il a été très direct -, qu'il avait une offre du Paris Saint-Germain, qu'ils l'avaient appelé et nous ne pouvons rien y faire. C'est sa décision personnelle», a affirmé l’entraîneur catalan en conférence de presse.

«A mon niveau, ça fait mal parce que j'estime que nous avons pris grand soin de lui ici, afin qu'il soit heureux et continue de faire une différence pour nous», a ajouté Xavi. L’ancien milieu du FCB a expliqué qu’il avait laissé l’international français sur le banc pour ce match amical en raison de son départ imminent.

Fabrizio Romano, ancien journaliste chez Sky Sports Italia et source de référence pour les transferts dans le monde du football, a confirmé un accord entre le joueur et le club parisien ce lundi. Il a évoqué un contrat de cinq ans pour l’international français au sein du PSG.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived





PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.





PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023