Boxe : Mike Tyson aux côtés de Francis Ngannou pour son combat face à Tyson Fury

Mike Tyson, légende incontestée de la boxe, suivra le Camerounais Francis Ngannou en amont de son affrontement face au Britannique Tyson Fury, qui est prévu en Arabie Saoudite, le 28 octobre 2023.

Un entraîneur de légende à ses côtés. La star du MMA Francis Ngannou a annoncé ce jeudi 3 août qu’il aura la légende des poids lourds Mike Tyson dans son coin lorsqu'il affrontera l'actuel champion WBC, Tyson Fury, sur un ring de boxe en Arabie Saoudite le 28 octobre 2023.

Les deux monstres des sports de combat ont annoncé cette alliance historique à travers un communiqué, publié ce jeudi 3 août par Riyadh Season, le festival annuel de divertissement et de sport. Un festival qui commencera par l’affrontement entre le Camerounais Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury.

Told you a surprise was coming soon. The one and only @MikeTyson will be training @francis_ngannou and cornering him for his bout with @Tyson_Fury to name the “Baddest Man on The Planet.” We will find out on October 28th. #FuryNgannou #RiyadhSeasonhttps://t.co/WN8CiG9VCK pic.twitter.com/e0joZkVTkt

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2023