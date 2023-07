Boxe : les revenus impressionnants générés par le combat entre Terrence Crawford et Errol Spence Jr

Ce samedi 29 juillet à Las Vegas, Terence Crawford et Errol Spence Jr se sont affrontés pour le titre de champion incontesté de la catégorie des Welterweights. Un combat qui avait également un énorme enjeu financier.

Une affiche de haut niveau et des revenus extraordinaires. Opposés ce samedi 29 juillet à Las Vegas, les Américains Terence Crawford et Errol Spence Jr ont offert un combat de boxe de haut niveau aux amateurs du Noble art, mais surtout des gains considérables pour les organisateurs et les diffuseurs de l’affrontement.

Selon des estimations, l’affrontement entre les deux boxeurs américains, qui a vu Terence Crawford s’imposer par TKO au 9e round, aurait généré entre 55 et 58 millions de dollars, entre les revenus liés au pay-per-view et les billets vendus par les promoteurs.

C'EST TERMINE !!!





TERRENCE CRAWFORD TERMINE ERROL SPENCE JR.





C'est historique ! Bud unifie les quatre ceintures mondiales des welterweight et porte son bilan à 40-0 !!#SpenceCrawford pic.twitter.com/hJJDYeYefX — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) July 30, 2023

Une diffusion mondiale qui rapporte gros

Le pay-per-view, qui permet aux amateurs de boxe de suivre les combats de la soirée derrière leurs écrans a été lucratif. Côté américain, les téléspectateurs ont déboursé 85 dollars (77 euros) pour suivre ce combat historique sur Showtime, tandis que les Britanniques n’ont eu qu’à payer 20 Livres sterling (23 euros) en pay-per-view chez le diffuseur du combat, TNT Sports.

Près de 700.000 personnes auraient acheté un pass pour la soirée, leur permettant de suivre le combat sur leurs écrans, ce qui représente près de 50 millions de dollars.

Jusqu'à 20.000 dollars pour une place

La T-Mobile Arena de Las Vegas était de son côté pleine à craquer pour cet affrontement entre ces deux combattants invaincus en carrière avant le combat. Selon des sources officielles, 19.900 des 20.000 sièges de l’enceinte étaient occupés pour assister à cette soirée de boxe.

Des places qui valaient très cher, puisque la gamme de prix commençait à 700 dollars (635 euros) et grimpait jusqu’à plus de 20.000 dollars (18.100 euros) pour les meilleures places, ce qui représenterait entre 5 à 8 millions de dollars de revenus liés à la billetterie.

40 victoires, aucune défaite pour Terence Crawford

Ce combat, qui a vu l’invincibilité d’Errol Spence Jr s’arrêter après 29 combats sans défaite et celle de Terence Crawford se poursuivre avec un 40e succès consécutif, rapportera très gros aux deux combattants : leurs revenus respectifs seraient estimés à plus de 10 millions de dollars.

Vainqueur du combat, Terence Crawford, âgé de 35 ans, devient le premier boxeur de la catégorie des Welterweights à posséder les ceintures de champion WBC, WBA, IDF et WBO.