Championnats du monde de cyclisme 2023 : chaîne, programme complet, heure... Tout ce qu'il faut savoir

La course en ligne hommes des championnats du monde de cyclisme se déroule ce dimanche 6 août à Glasgow en Ecosse. Voici à quelle heure et sur quelles chaînes suivre l’événement mais aussi le programme des prochains jours.

Nouveauté dans le cyclisme. Cette année, l’Union cycliste internationale a lancé les «Super Mondiaux». Pour la première fois, treize disciplines (route, piste, BMX, VTT…) sont réunies à Glasgow et ses environs pour onze journées qui sacreront plus de 200 champions du monde.

Ce sera désormais le cas tous les quatre ans en année pré-olympique.

Une épreuve est particulièrement attendue ce dimanche 6 août : la course en ligne des hommes.

Le Belge Remco Evenepoel, intenable, a pour ambition d'imiter son équipier français chez Soudal Quick-Step Julian Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021, en défendant son titre. Pour l’aider dans sa tâche, il aura des coéquipiers tout aussi capables d’un coup d’éclat, à l’image de Wout Van Aert et Jasper Philipsen.

Christophe Laporte, deuxième l'an passé, semble représenter la meilleure chance de victoire française. Il a réalisé un excellent Tour de France, participant activement au succès final de son coéquipier, Jonas Vingegaard. Sept coureurs évolueront à ses côtés. Parmi eux : Julian Alaphilippe, le champion de France Valentin Madouas ou encore Benoît Cosnefroy. Ce dernier s’est d’ailleurs étonné du parcours en conférence de presse ce vendredi.

«Il devait être bourré, ce n’est pas possible autrement ! Personne ne lui a dit qu’il était parti trop loin dans son délire ?», a déclaré le troisième de la dernière Flèche Brabançonne concernant l’organisation responsable du parcours, qui a placé pas moins de 48 virages dans le circuit final que les coureurs emprunteront 10 fois. Ils auront en tout 271 kilomètres à avaler.

La course en ligne hommes est à suivre à partir de 9h30 locales et sera diffusée aux alentours de 12h55 sur France 3 et Eurosport.

All roads lead to Glasgow





The 2023 UCI Cycling World Championships taking place in Glasgow and across Scotland will unite 13 different UCI World Championships between 3-13 August.





Find out what lies ahead for the road riders#GlasgowScotland2023

— UCI (@UCI_cycling) May 9, 2023