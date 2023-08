Coupe du monde de basket 2023 : pourquoi les meilleurs joueurs de la Team USA sont-il absents ?

La sélection américaine de basketball a fait le deuil de ses rêves de «Dream Team». Avec un effectif privé de ses plus grandes stars, mais composé de jeunes talents prometteurs, la Team USA reste le favori de la Coupe du monde de basket 2023. Même si la victoire est loin d’être garantie. Explications.

Retour à la réalité. Lors des JO de Barcelone en 1992, la sélection américaine de basketball faisait appel pour la première fois de son histoire à des joueurs professionnels. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, et leurs coéquipiers avaient accepté de rejoindre les rangs d’une équipe baptisée la «Dream Team», l’équipe de rêve. Et leur domination extrême de la compétition n’a eu d’égal que la fascination opérée par ces joueurs en apparence invincibles sur les fans du monde entier. Les choses ont toutefois rapidement évolué par la suite.

Après plusieurs désillusions au début des années 2000, dont une médaille de bronze aux JO de Sydney 2004, la Team USA a compris qu’elle ne pouvait plus se contenter de bâtir à la hâte un effectif de joueurs NBA, et espérer s’imposer contre des sélections internationales ayant pour elles la continuité d’un effectif construit sur plusieurs années, et composé de joueurs toujours plus talentueux.

En 2008, les États-Unis ont mis un point d’honneur à recruter les meilleurs joueurs de la NBA – LeBron James, Kobe Bryant, etc. – pour bâtir la «Redeem Team», l’équipe devant permettre aux Américains de recupérer leur statut de première nation du basket mondial lors des JO de Pékin. Quatre ans plus tard, la quasi-totalité de l’effectif fera son retour pour les JO de Londres 2012. Avec les renforts de Kevin Durant, James Harden ou encore Russell Westbrook.

Des stars trop sollicitées

Malgré les meilleures intentions de la part des joueurs et des instances officielles, la Team USA a toutefois compris qu’il serait difficile, voire impossible, d’exiger la présence de ses meilleurs joueurs pour chaque compétition internationale. En 2019, lors de la dernière Coupe du monde, l’équipe américaine a terminé à une décevante 7e place – le pire classement de son histoire dans un tournoi FIBA – derrière un effectif comptant dans ses rangs Khris Middleton, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ou encore Myles Turner. Et coaché par l’entraîneur des Spurs de San Antonio (et futur entraîneur de Victor Wembanyama), Gregg Popovich.

En 2021, lors des JO de Tokyo, les Américains ont eu besoin des exploits de Kevin Durant sur le terrain pour arracher in extremis la médaille d’or face à la France en finale. Et l'ailier des Suns de Phoenix était l'une des rares stars incontestables de l’effectif. Pourquoi une telle désertion des meilleurs talents de la sélection nationale ? Les raisons sont multiples. La fatigue cumulée lors d’une saison NBA très exigeante, le risque de blessures, le fait d’avoir déjà participé à plusieurs compétitions internationales par le passé, etc. sont autant de raisons qui expliquent l’absence de nombreux joueurs.

Si on regarde l’équipe «possible» que pourrait bâtir la Team USA pour cette Coupe du monde de basket 2023, on comprend à quel point elle est loin de tourner à plein régime.

Fully Loaded Team USA





PG



Steph Curry



Damian Lillard



De’Aaron Fox/Trae/Hali





SG



Devin Booker



Donovan Mitchell



Anthony Edwards





SF



LeBron James



Jayson Tatum



Kawhi Leonard



Jimmy Butler





PF



Anthony Davis



Kevin Durant



Jaren Jackson Jr.





C



Bam Adebayo



Jarrett Allen



Robert Williams… https://t.co/YhNz6IfOVj — Swipa (@SwipaCam) August 8, 2023

Maintenir la fraîcheur et la motivation

Le nouveau coach de la sélection américaine, Steve Kerr, sait que l’effectif devra se construire autour de jeunes talents à l’avenir. Et qu’un renouvellement régulier s’imposera au gré des compétitions internationale, afin de maintenir une certaine fraîcheur et une réelle motivation chez les joueurs qui composent l’effectif. «Il y a une véritable excitation au sein de l’équipe, et je trouve cela très encourageant», a récemment déclaré Grant Hill, ancienne gloire de la NBA aujourd’hui en charge de construire l’effectif de la Team USA pour les compétitions internationale, à propos de l’équipe qui se présente à la Coupe du monde de basket 2023.

Plutôt que de compiler les stars, la sélection américaine de basketball tente désormais de construire une équipe complémentaire sur le terrain. Le talent est évidemment une des composantes essentielles de l’équipe. Des joueurs comme Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, ou encore Cameron Johnson sont identifiés comme des futures stars de la NBA. Si ce n’est déjà le cas pour certains d’entre eux.

La Team USA a entamé une nouvelle ère, avec moins de superstars dans l’effectif. Mais toujours avec la même volonté de se maintenir au sommet du basket mondial, dont le niveau n’a jamais été aussi paritaire qu’aujourd’hui.