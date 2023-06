Basket : la liste des 12 Bleus pour la Coupe du Monde 2023 dévoilée

Le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet a dévoilé ce mercredi 28 juin les 12 Bleus choisis pour disputer la Coupe du Monde 2023 de basket en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre.

La sélection tricolore officialisée pour la prochaine Coupe du Monde. Le sélectionneur des Bleus Vincent Collet a dévoilé ce mercredi 28 juin dans l’émission «Tout le sport» sur France 3 sa liste de 12 internationaux choisis pour disputer le Mondial 2023 de basket.

France are going to be très problématique #FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/F0pBij3qmL — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) June 28, 2023

Pour cette compétition, qui se déroulera en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre, le coach français a misé sur les retours de Nando de Colo (ASVEL) et de Nicolas Batum (Clippers de Los Angeles). La France pourra aussi compter sur le pivot Rudy Gobert (Timberwolves de Minnesota), élu à trois reprises joueur défensif de l’année en NBA en 2018, 2019 et 2021.

Dans le détail, Vincent Collet a sélectionné à l’intérieur Moustapha Fall (Olympiakos, 31 ans), Rudy Gobert (Timberwolves de Minnesota, 31 ans), Mathias Lessort (Partizan Belgrade, 27 ans) et Guerschon Yabusélé (Real Madrid, 27 ans).

Au poste d’ailier, la France pourra compter sur des joueurs d’expérience comme Nicolas Batum (Clippers de Los Angeles, 34 ans), Evan Fournier (Knicks de New York, 30 ans), Yakuba Ouattara (Monaco, 31 ans) et Terry Tarpey (Monaco, 29 ans).

Pour la ligne arrière, les quatre joueurs choisis sont l’expérimenté Nando De Colo (ASVEL, 36 ans), ainsi que les jeunes Sylvain Francisco (Peristéri BC, 25 ans), Frank Ntilikina (Mavericks de Dallas, 24 ans) et Elie Okobo (Nets de Brooklyn, 25 ans).

Des absents de poids pour la Coupe du Monde

Médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du Monde en Chine en 2019, l’Équipe de France devra se passer d’éléments importants. Le numéro un de la dernière draft NBA Victor Wembanyama ne sera pas du voyage. La jeune pépite de 19 ans avait annoncé lundi qu’il préférait se reposer après une longue saison avec Boulogne-Levallois.

Autre absence de taille, celle du pivot franco-camerounais Joel Embiid. L’homme fort des Sixers de Philadelphie en NBA est courtisé par la France mais aussi par les Etats-Unis. Il n’a pas encore donné sa décision définitive pour savoir la sélection qu’il rallierait dans un avenir proche.

Parmi les derniers absents marquants, le pivot du Real Madrid Vincent Poirier (29 ans) n’a pas été retenu pour le Mondial, tout comme Thomas Heurtel. Le meneur de jeu n’a pas été retenu car il joue au Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), ce qui le rend non sélectionnable avec la France selon la FFBB.

Pour rappel, les Bleus ont été placés dans le groupe H du prochain Mondial, en compagnie du Canada, de la Lettonie et du Liban.