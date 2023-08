Cyclisme : le Belge Remco Evenepoel est le nouveau champion du monde du contre-la-montre

Remco Evenepoel a décroché un nouveau titre mondial, ce vendredi 11 août, en remportant le contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme. Le coureur de 23 ans devance l’Italien Filippo Ganna et le Britannique Joshua Tarling.

Le cycliste belge, Remco Evenepoel, a été sacré champion du monde du contre-la-montre, ce vendredi 11 août, à Sterling, en Écosse. Sur un parcours de 47,8 km, le prodige flamand, champion du monde dans la course en ligne en 2022, s'est imposé au pied du château médiéval de Sterling avec 12 secondes d'avance sur l'Italien, Filippo Ganna, et 48 secondes d’avance sur le jeune Britannique, Joshua Tarling, 19 ans seulement.

Les autres favoris ont fini beaucoup plus loin. Le Belge Wout Van Aert a terminé cinquième (+1’37’’), le Suisse Stefan Kung s'est classé seulement 12e (+2’17’’) et le Slovène Tadej Pogacar 21e (+3’06’’). Les Français Bruno Armirail et Rémy Cavagna ont terminé respectivement à la 20e (+3’03’’) et la 25e place (+3’15’’). C'est le premier titre mondial du contre-la-montre pour Evenepoel, qui avait cédé son maillot arc-en-ciel sur la course en ligne au Néerlandais Mathieu van der Poel, ce dimanche 6 août, à Glasgow.

Une revanche éclatante

Cinq jours plus tard, il a pris une revanche éclatante dans un mano a mano à distance palpitant avec Ganna, champion du monde du chrono en 2020 et 2021. Courbé sur son vélo dans une position aérodynamique parfaite, Evenepoel a pris l'avantage au deuxième temps intermédiaire, doublant même le Britannique Geraint Thomas en route. Il a maintenu son avance dans la dernière portion pour s'imposer après une montée finale dans les rues pavées de Sterling.

Avec ce titre, le champion de 23 ans, vainqueur de la dernière Vuelta, a remporté le douzième chrono de sa carrière. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step avait déjà pris l'argent aux Mondiaux 2019, puis deux médailles de bronze en 2021 et 2022 dans cet exercice. Il succède au Norvégien Tobias Foss, qui avait surpris tous les favoris l'an dernier en Australie et qui a terminé 11e, ce vendredi 11 août.