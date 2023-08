Lionel Messi : une série sur son passage du PSG à l’Inter Miami diffusée prochainement

Cet été, Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain et s’est engagé avec l’Inter Miami CF. Le joueur de 36 ans aura droit à sa série de six épisodes pour dévoiler les coulisses de ce changement de club. Elle sera diffusée sur la plate-forme Apple TV+.

Vous allez tout savoir de l’été de Lionel Messi. L’Argentin est arrivé libre cet été à l’Inter Miami CF, en provenance du Paris Saint-Germain. Apple TV+ a pu suivre le champion du monde lors de son arrivée en Floride, afin de réaliser une série de six épisodes.

L’objectif de la série est de faire découvrir aux fans les premiers pas de Lionel Messi en Major League Soccer (championnat de football des Etats-Unis).

Des débuts fracassants aux Etats-Unis pour Messi

Depuis son arrivée à Miami, Lionel Messi régale les fans américains. Le joueur de 36 ans a joué six matchs pour six victoires et a déjà inscrit neuf buts.