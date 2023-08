Manchester City - Séville, Supercoupe d'Europe : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Manchester City et le FC Séville s’affrontent ce mercredi 16 août à Athènes (Grèce) dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre.

Une rencontre entre ce qu’il s’est fait de mieux sur la scène européenne la saison dernière. Respectivement vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Manchester City et le FC Séville s’affronteront ce mercredi 16 août, dans le stade Karaïskaki d’Athènes, pour tenter de remporter la Supercoupe d’Europe.

